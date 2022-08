Arbeiter werden am Bohlweg selten gesichtet

In Höhe des Ratsgymnasiums bekommt der Bohlweg einen Fahrbahnteiler. Anwohner beklagen, dass die für ein Jahr angesetzten Bauarbeiten nur langsam vorankommen. Oft ist die Baustelle menschenleer.

Ortstermin Bohlweg Montagmittag. Vor dem Staatsarchiv an der Ecke Bohlweg/Fürstenbergstraße sind zwei Bauarbeiter zu sehen. Dieser Bereich markiert das eine Ende der Baustelle. Der Bohlweg soll bekanntlich in eine Fahrradstraße umgebaut werden. Gut 600 Meter weiter östlich, kurz vor dem Niedersachsenring, endet die Baustelle. Unterwegs sind keine weiteren Bauarbeiter zu sehen. Auch keine Baustellenfahrzeuge, in denen Arbeiter ihre Mittagspause verbringen könnten.