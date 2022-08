Schutz durch Ampel und Absperrung

Nicht nur die vielen Warnbaken halten Radfahrer auf dem (eigentlich für sie gesperrten) Bohlweg dazu an, vorsichtig in die Kreuzung mit der Piusallee einzufahren. Darüber hinaus regelt auch eine Ampel den Verkehr.

Der Bohlweg wird derzeit zu einer Fahrradstraße umgebaut. Wenn die Arbeiten zum Jahresende abgeschlossen sind, wird die Ampel, die derzeit an der Kreuzung Bohlweg/Piusallee installiert ist, abgebaut und durch Zebrastreifen als Querungshilfe ersetzt.

Interessanterweise ist die Ampel aktuell in Betrieb, was vielen Autofahrern auf der Piusallee komisch vorkommt. Sie stehen regelmäßig vor einer roten Ampel, obwohl der querende Bohlweg wegen der Baustelle abgebunden ist und es deshalb eigentlich gar keinen Querverkehr geben kann.

„Frei für den Anwohnerverkehr“

„Eigentlich“, das ist für die Stadt Münster in diesem Zusammenhang das entscheidende Wort. Nach Auskunft des städtischen Presseamtes wurde die Ampel aus Sicherheitsgründen nicht abgeschaltet. In einer Erklärung heißt es: „Zwar ist der Bohlweg für den Allgemeinverkehr gesperrt, für den Anwohnerverkehr aber frei. Es sind an dieser Kreuzung also immer noch neben Fußgängern und Rädern auch Autos unterwegs.“ Das heißt: doppelter Schutz bei geringem Verkehrsaufkommen.