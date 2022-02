Bombe am Mittelhafen erfolgreich entschärft

Erfolgreiche Entschärfung: Die amerikanische Bombe, die am Dienstagvormittag am Mittelhafen in Münster gefunden wurde, konnte entschärft werden.

Erfolgreicher Einsatz für den Kampfmittelbeseitigungsdienst: Die amerikanische 250-Kilogramm-Bombe, die am Dienstagvormittag bei Bauarbeiten am Mittelhafen gefunden worden war, konnte am späten Nachmittag erfolgreich entschärft werden. Das hat die Feuerwehr gegen 17 Uhr via Twitter mitgeteilt.

Die Bombe hatte laut Mitteilung der Stadt zwei Zünder, einer davon war beschädigt. Die Entschärfung hatte bereits gegen 13 Uhr begonnen. Vorher musste ein Bereich von 250 Metern um den Fundort evakuiert werden. Nach knapp einer Stunde war die Evakuierung abgeschlossen.

💣Der #BlindgängerMS am Mittelhafen ist entschärft! 💣

Die Sperrungen sind aufgehoben, die Evakuierung ist beendet. Danke an alle Beteiligten. @BezRegArnsberg #imEinsatzfürMünster pic.twitter.com/FWhpwKXE58 — Feuerwehr Münster (@Feuerwehr_MS) February 15, 2022

Sperrung des Albersloher Weges blieb aus

Die Auswirkungen auf den Straßenverkehr waren überschaubar, da der Albersloher Weg nicht gesperrt werden musste. Geschlossen war jedoch das Parkhaus Stadthaus 3. Der Stadthafen 1 und der Leinpfad am Dortmund-Ems-Kanal waren ebenfalls gesperrt. Nun sind alle Sperrungen wieder aufgehoben.