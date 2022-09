Verdacht auf Blindgänger in Gremmendorf

Liegt am Lilienthalweg in Gremmendorf eine alte Weltkriegsbombe? Kampfmittelüberprüfungen haben Hinweise auf einen solchen Verdacht ergeben. Genaue Untersuchungen sollen nun Klarheit bringen.

In Gremmendorf wird ein Blindgänger vermutet. Der Verdachtspunkt wird am 7. September untersucht.

Blindgängerverdacht am Lilienthalweg in Gremmendorf: Kampfmittelüberprüfungen haben laut einer städtischen Pressemitteilung Hinweise auf einen möglichen Blindgänger ergeben. Der Verdachtspunkt soll am Mittwoch (7. September) freigelegt werden.

Ob eine Entschärfung und damit auch eine Evakuierung im Umfeld erforderlich ist, wird sich erst nach der Öffnung des Verdachtspunktes klären. Sollte es zu einer Evakuierung und damit auch zu Straßensperrungen kommen, wäre auch der Albersloher Weg betroffen.

Vorsorglich wird zu diesem Termin nach Angaben der Stadt eine Notunterkunft für die Bevölkerung in der Sporthalle am Ferdinand-Ovelgönne-Weg 2 (York-Kaserne) eingerichtet. In der Sporthalle besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske.