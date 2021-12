Bombenfund: Albersloher Weg voll gesperrt

Am Hafengrenzweg in Münster wurde am Mittwochnachmittag ein Blindgänger gefunden. Die Fliegerbombe muss zeitnah entschärft werden. Es kommt zu Straßensperrungen - und auch für das Impfzentrum gibt es Einschränkungen.

Wegen eines Bombenfundes ist die Polizei bereits an der Halle Münsterland im Einsatz.

Bei Sondierungsarbeiten am Hafengrenzweg ist am Mittwochnachmittag eine amerikanische 250-Kilogramm-Fliegerbombe gefunden worden, die entschärft werden muss. Die Evakuierung in einem Radius von 250 Metern hat nach Angaben der Stadt bereits begonnen.

Anwohnerinnen und Anwohner im Evakuierungsbereich sowie Anlieger der dort ansässigen Firmen müssen den Bereich verlassen. Sie werden durch Lautsprecherdurchsagen informiert. Auf dem Hafenvorplatz wird ein Betreuungszelt eingerichtet. Dort gilt nach Angaben der Stadt die 3G-Regel.

Alberloher Weg wird voll gesperrt

Der Albersloher Weg wird während der Evakuierung und Entschärfung zwischen Kanalbrücke nahe Wache 2 und dem Stadthaus 3 gesperrt. Eine Umfahrung ist über die Lippstädter Straße möglich. Auch der Leinpfad am Dortmund-Ems-Kanal kann von Radfahrenden nicht genutzt werden.

Von der Evakuierung betroffen ist unter anderem die städtische Impfstelle im "Jovel". Der Betrieb wird mit sofortiger Wirkung eingestellt und am Donnerstag fortgesetzt. Aufgrund der Sperrung ausgefallene Terminbuchungen können an diesem Tag (16. Dezember) oder in der Folgewoche von Montag (20. Dezember) bis Donnerstag (23. Dezember) zur gleichen Zeit wahrgenommen werden.

Ratssitzung in der Halle Münsterland kann stattfinden

Nicht betroffen ist die Ratssitzung in der Halle Münsterland am späten Nachmittag. Dieser Bereich befindet sich laut Mitteilung der Stadt außerhalb des Evakuierungsradius‘. Vor der Halle hat die Polizei hat eine Demonstration für den Erhalt des Gasometers als öffentlichtliches und gesellschaftliches Eigentum verboten. Für die Demo waren 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angekündigt.

Bei den Sondierungsarbeiten waren in 3,50 Metern Tiefe ungewöhnliche Signale empfangen worden. Aufgrund dessen wurden kurzfristig durch die Stadt Münster weitere Bohrungen im direkten Umfeld angeordnet, die den Blindgängerverdacht gefestigt haben und ein sofortiges Handeln erfordern.