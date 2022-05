Bombenfund an Fliednerstraße macht Evakuierung erforderlich

Erneuter Bombenfund in Münster: An der Fliednerstraße wurde ein Blindgänger entdeckt, der noch im Laufe der Woche entschärft werden muss. In unmittelbarer Nähe des Fundortes liegt auch die Uniklinik Münster.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst muss am Donnerstag in Münster einen Blindgänger entschärfen.

In Münster wurde erneut eine Bombe gefunden. Wie die Stadt am Montagnachmittag mitteilt, wurde an der Fliednerstraße bei Sondierungen ein Blindgänger entdeckt. Dieser wird am Donnerstagmorgen (5. Mai) freigelegt und entschärft.

Wegen der unmittelbaren Nähe zum Uniklinikum Münster (UKM) müssen laut der Mitteilung der Stadt vorsichtshalber innerhalb der Kliniken Verlegungen von Patienten stattfinden. Für die Entschärfung wird am Donnerstagmorgen auch das Umfeld des Fundortes evakuiert.