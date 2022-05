Bombe am Kiesekampweg entschärft

Kampfmittel in Coerde

Münster

Entwarnung um 18.20 Uhr: Kampfmittelexperten haben am Kiesekampweg in Coerde eine Weltkriegsbombe entschärft. Zuvor hatten Anwohner die Evakuierung unnötig in die Länge gezogen und Feuerwehrleute beschimpft.

Von Anna Spliethoff und Pjer Biederstädt