Borneo – Überreste eines Paradieses

Der Naturfotograf Florian Smit berichtet mit seiner Frau Lisa in einer Multivisionsshow von einer Reise auf die drittgrößte Insel der Welt: Borneo. Der Vortrag findet am 13. Januar (Donnerstag) im Westfälischen Pferdemuseum statt.

Im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung „Wildlife Photographer of the Year“ ist Florian Smit am 13. Januar (Donnerstag) ab 19 Uhr im Westfälischen Pferdemuseum im Allwetterzoo Münster zu Gast. Gemeinsam mit seiner Frau Lisa berichtet er in einer Multivisionsshow von seiner Reise auf die drittgrößte Insel der Welt: Borneo.

Die Regenwaldinsel in Südostasien liegt mitten auf dem Äquator und ist die Heimat zahlreicher vom Aussterben bedrohter Tierarten. Die Reise führte das Paar durch eine andere Kultur, durch beeindruckende Landschaften und zu Menschen mit bewegenden Geschichten.

Auge in Auge mit dem Zwergelefanten

Besonders faszinierend waren ihre Begegnungen mit den seltenen Borneo-Zwergelefanten und einer Orang-Utan-Gruppe – beide Tierarten sind stark bedroht und kommen mittlerweile ausschließlich auf Borneo vor.

Auch die Tierwelt Borneos findet in der Multivisionsshow ihren Platz. Foto: Florian Smit

Im Westfälischen Pferdemuseum erzählen Florian und Lisa Smit von den Erlebnissen und Eindrücken ihrer außergewöhnlichen Reise. Dabei zeigen sie nicht nur die landschaftlichen Reize und die einzigartige Tierwelt auf Borneo, sondern auch die zunehmende Umweltzerstörung der Insel, heißt in einer Pressemitteilung des Veranstalters.

Mit ihren Aufnahmen wollen sie beim Betrachter Emotionen hervorrufen und auf die dortigen Probleme wie den Palmölanbau aufmerksam machen.

Naturbursche durch und durch

Florian Smits Ziel ist es, „die Einzigartigkeit, die Schönheit, aber auch die Zerbrechlichkeit unserer natürlichen Umgebung festzuhalten. Meine Bilder entstehen aus dem tiefen Wunsch heraus, meine Leidenschaft für die Natur mit all ihren Wundern zu vermitteln. Ich möchte mit meinen Bildern Einblicke geben, die einzigartig und berührend sind.“

Florian Smit zieht es seit seiner frühesten Kindheit hinaus in der Natur, und schon früh entdeckte er dabei die Liebe zur Fotografie. Im Jahr 2012 begann Florian Smit eine fotografische Ausbildung und schloss diese als einer der drei besten Absolventen deutschlandweit ab. Seitdem ist er als freiberuflicher Naturfotograf tätig.

Naturfotograf Florian Smit und seine Frau Lisa bereisten die Insel Borneo. Foto: Florian Smit

Der Eintritt beträgt zehn Euro, Einlass ist ab 18 Uhr. Die Teilnehmerzahl der Veranstaltung ist begrenzt, eine Anmeldung per E-Mail an info@pferdemuseum.de ist zwingend erforderlich. Während der Veranstaltung besteht Maskenpflicht. Es gelten die 2G-Regel und die aktuellen Auflagen der Corona-Schutzverordnung.