Bosse ist wieder in seinem Element

Wie ein Flummi hüpft er über die Bühne und postuliert zu swingenden Grooves ein „Ende der Einsamkeit“. Ein schöner Gedanke, der sofort Funken sprüht. Axel „Aki“ Bosse nimmt man bei seinem knapp zweistündigen Auftritt im Jovel alles ab. Natürlich auch die helle Freude, sich nach schier endlosen Vertagungen und Verlegungen endlich wieder einen Raum mit seinen Fans teilen zu können.

Es sind nicht nur jegliches Fehlen von Zynismus, seine Leidenschaft und persönliche Offenheit, mit der Bosse und seine gleichnamige, fabelhafte Band an diesem Abend den Alltagsnöten wirksam balsamische Einreibungen verpassen und sie in wunderbar harmonischer Atmosphäre auflösen. Der in fluffigem und oft sehnsuchtsvollem Deutsch-Pop vertonte Bildungsroman, den Aki Bosse in nunmehr acht Alben erzählt, strotzt vor Authentizität. Er teilt nicht nur melancholische Weisen aus; er kennt auch das Gegengift.

Etwa in der Refrainzeile „Ich bin froh, dass du da bist“ aus „Frankfurt Oder“, inbrünstig vom Publikum intoniert, oder dem Miesmuschel-trifft-Frohnatur-Lied „Dein Hurra“ zeigt Bosse, wie simpel und unerwartet Gegenkräfte zu Schwermut und Hoffnungslosigkeit das Leben wieder in Balance bringen. Er ist halt ein romantischer Pop-Flaneur, der die Suche nach dem Glück gegen das Finden getauscht hat. Nach seiner Lesart, unterstrichen vom Material seines Albums „Sunnyside“, ist das Dasein nun einmal eine Berg- und Talfahrt, wie auch Anekdoten aus seiner beinahe gescheiterten Künstler-Existenz illustrieren: Die Unterstützung treuer Fans und die Initiative des Produzenten Jochen Naaf retteten 2009 seinen Lebenstraum.

Gerade deshalb kann der mittlerweile 42-Jährige ehemalige Provinzpunk seine Reminiszenzen in „Hallo Home­town“ oder „Schönste Zeit“ mit dem Publikum teilen. Das tanzt ausgelassen und singt nicht nur textsicher, sondern so gefühlvoll, dass dem Urheber der Songs inmitten der Lagerfeuer-Atmosphäre ein Seufzer der Rührung entfleucht. Pures Glücksempfinden! Am Ende des Abends schien es, als hätten sich Band und Publikum noch stundenlang gegenseitig beklatschen können.