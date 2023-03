Botanischer Garten Münster startet in die Saison

Frische drei Grad, ein beständiger Nieselregen und auf den Wiesen sind noch Schneereste zu entdecken: So richtig frühlingshaft sind die Bedingungen bei der ersten Führung des Jahres im Botanischen Garten am Sonntagmorgen zwar nicht, aber das kann wahre Naturfreunde nicht abhalten.

Mit 75 Interessenten sind alle Rundgänge zu den Frühlingsblühern im Schatten des Schlosses ausgebucht. Für die Besucher Marion (65) und Thomas (53) ist das usselige Wetter kein Grund, nicht zu kommen. „Irgendetwas blüht hier ja immer und das war für uns Ansporn genug, vor die Tür zu gehen, obwohl ja eigentlich typisches Couchwetter ist“, sagen sie.

„ Das ist ein ganz normales Wetter für diese Jahreszeit. “ Gärtnermeister Jürgen Hausfeld

Gärtnermeister Jürgen Hausfeld spricht im Rückblick auf die viel zu warmen Märzwochen vergangener Jahre von einem „ganz normalen Wetter für diese Jahreszeit“. Entsprechend sei auch die Vorfrühlings-Vegetation vom Schneeglöckchen bis zu den Narzissen fortgeschritten. Witterungsbedingt haben beispielsweise die Krokusse ihre Blüten geschlossen und werden erst in drei Wochen in voller Blüte glänzen.

Am Tropenhaus sind die Narzissen schon aufgeblüht, erst bei Minusgraden würden sie kippen. Bis zu 50 Jahre könne man an ihnen im heimischen Garten Freude haben, erklärt Hausfeld. Und rät dringend, jetzt den Boden noch nicht zu beackern und die Pflanzen in Ruhe aufblühen zu lassen.

Ab sofort ist der Garten täglich kostenfrei offen

Für Stiefmütterchen und Primeln ist es aktuell noch etwas zu nass, ein „paar vorwitzige Hyazinthen“ sind aber sichtbar. „Draußen okay, aber drinnen als Topf auf dem Tisch ist der Duft schon etwas abartig“, so der Gärtner. Einen Tipp hat er für Gänseblümchen im Garten: „Wer nebenan einen englischen Rasen hat, sollte an die 5000 Samen pro Gänseblümchen denken. Die kriegt man nie wieder ganz raus aus dem Gras.“

Am 2. April zur nächsten Führung sind garantiert mehr farbenprächtige Frühjahrsblüher auch als Inspiration für den eigenen Garten zu sehen, verspricht der Gärtnermeister den Gästen. Wer bis dahin aber nicht so lange warten will, kann sich täglich auf eigene Faust im Botanischen Garten kostenlos an der erwachenden Natur erfreuen.