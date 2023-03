Brand in Coerde: Aufräumarbeiten dauern an

Das Feuer in der Müllsortieranlage in Coerde beschäftigt Abfallwirtschaftsbetriebe, Polizei und Anwohner auch am Folgetag. Sowohl Aufräumarbeiten als auch Ermittlungen dauern an.

Die Folgen des Brandes in der Müllsortieranlage in Coerde beschäftigen Anwohner auch am Mittwoch. In den frühen Morgenstunden klagte ein Twitter-Nutzer über entsetzlichen Gestank in Coerde.

Die AWM antworteten, dass der Brandgeruch leider unvermeidbar sei. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) und die Feuerwehr würden aber nicht von einer Gesundheitsgefährdung ausgehen. Bei Messungen an der Einsatzstelle und in umliegenden Stadtteilen hätten sie keine Beeinträchtigung der Luftqualität festgestellt. Auch der Tweet-Ersteller kommentierte wenig später, dass der Geruch langsam besser werde.

Heute früh stinkt es in #Coerde ganz entsetzlich...

😷@awm_muenster @ANTENNEMUENSTER @Feuerwehr_MS @muenster_de — pflegekraft-muenster.de 🇺🇦🏳️‍🌈🌻 (@pflegekraft_ms) March 1, 2023

Müllabfuhr nicht beeinträchtigt

AWM-Pressesprecherin Manuela Feldkamp teilte mit, dass die Aufräumarbeiten noch andauern. Restabfälle müssten zwischengelagert, Biomüll könne aber normal angeliefert werden. Die Müllabfuhr im Stadtgebiet laufe ebenfalls wie gehabt.

Zur Brandursache können die AWM noch keine Angaben machen, die Kripo ermittelt. Umweltschäden wie Grundwasserverschmutzung seien akut nicht abzusehen, nähere Informationen folgen.