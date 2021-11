Am Freitagabend ist ein Brand in der Müllsortieranlage in Coerde ausgesprochen. Die Löscharbeiten werden sich laut Feuerwehr über Stunden hinziehen.

Die Feuerwehr musste am Freitagabend zu einem Brand in Münster-Coerde ausrücken.

Die Feuerwehr rückte am Freitagabend zu einem Brand in der Müllsortieranlage der Abfallwirtschaftsbetriebe am Heidehof in Coerde aus. Wie ein Behördensprecher mitteilte, war gegen 19 Uhr ein Feuer in der Anlage ausgebrochen, vermutlich hatte sich Karbid entzündet.

Keine Verletzten

Ein Bagger musste den Müll aus der Sortieranlage entfernen, was sich über mehrere Stunden bis zum späten Abend hinzog. Menschen kamen laut Feuerwehr nicht zu Schaden.