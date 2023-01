Am Neujahrsmorgen brannten aus noch ungeklärten Gründen sechs Autos nahe des Düesbergparks. Die Polizei ermittelt.

Anwohner hatten am Neujahrsmorgen gegen 6:50 Uhr über den Notruf einen PKW-Brand am Duesbergweg gemeldet. Mit Eintreffen der ersten Kräfte der Berufsfeuerwehr Münster und nach Abschluss der Erkundung bestätigten sich am Ende insgesamt sechs brennende Autos, wie die Feuerwehr berichtet.

Die Fahrzeuge waren im Verlauf des Duesbergweges, Ecke Sternbusch und Ecke Werlandstraße, geparkt worden und brannten aus derzeit noch ungeklärter Ursache. Sofort begann die Feuerwehr mit einem Löschangriff unter Vornahme von zwei C-Rohren. Der Löschzug Geist war zeitgleich alarmiert worden und unterstützte mit Eintreffen an der Einsatzstelle, die Löscharbeiten mit einem Trupp unter Atemschutz und einem C-Rohr.

Mehr als 50.000 Euro Schaden

Der Brand der Autos konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ein Übergreifen des Feuers auf ein kleines Waldstück wurde durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr verhindert, wie die Feuerwehr Münster weiter berichtet.

Den Sachschaden schätzt die Feuerwehr auf mehr als 50.000 Euro. Die Ermittlungen zum Brandausbruch führt die Kriminalpolizei Münster. Ebenso wurde abschließend die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Die Feuerwehr war rund eine Stunde an der Einsatzstelle tätig und mit drei Löschfahrzeugen vor Ort. Zum Einsatz kamen insgesamt 22 Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr Münster.