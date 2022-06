Bremer Platz: Abbruch-Arbeiten im Szene-Bereich

Abrissarbeiten am Bremer Platz: Ein Teil der Mauern und Stufen, auf denen sich seit Jahren die münsterische Drogenszene aufhält, wird seit Montag zurückgebaut.

Ein Bagger reißt entlang der Soester Straße Teile jenes Bereiches ab, in dem sich seit Jahren die Bremer-Platz-Szene aufhält. Die Stadt reagiert damit nach eigenen Angaben auf Beschwerden aus Reihen der Anlieger.

Ein Teil der baulichen Anlagen am Bremer Platz, auf denen sich seit Jahren die Drogenszene aufhält, wird seit Montag zurückgebaut. Die Stadt reagiert damit nach eigenen Angaben auf Beschwerden aus der Nachbarschaft. Der Bereich sei immer wieder als Toilette missbraucht worden. Drogenkonsum, so die Beobachtung der Anwohnerinnen und Anwohner, sei hier an der Tagesordnung gewesen.