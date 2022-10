Sechs Kastanien müssen gefällt werden

Trockenheit, Bakterien, Streusalz, unvorsichtige Autofahrer: Gleich mehrere Dinge machen den Bäumen am Bremer Platz schwer zu schaffen. Sechs Kastanien müssen deshalb nun gefällt werden.

Am Bremer Platz in Münster müssen sechs Bäume gefällt werden.

Sechs Kastanien am Bremer Platz müssen wegen starker Schäden gefällt werden. Die Vitalität der Bäume entlang der Soester Straße hat laut einer städtischen Pressemitteilung wegen der extremen Trockenheit in den vergangenen Jahren deutlich abgenommen. Sie weisen nach Angaben der Stadt schüttere Kronen auf, in einigen Bereichen abgestorbene Rinde sowie schlecht überwallende Astlöcher zeugen von geringer Widerstandskraft. Zu diesem Ergebnis ist das Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit gekommen.

Ein von der Stadt beauftragter externer Baumgutachter bestätigte das Ergebnis des städtischen Amtes. Fünf der sechs Bäume sind stark vorgeschädigt oder haben aufgrund von Nachbarbäumen nur eine sehr eingeschränkte Entwicklungsperspektive.

Bakterien, Salz und Autos machen Bäumen zu schaffen

Das Gutachten benennt verschiedene Defizite wie etwa Stammfüße, die aufgrund beengter Baumscheiben ältere Würge- und Adventivwurzeln aufweisen, umfangreiche Feinwurzelbildung in der Pflasterbettung, Erkrankung mit einem Bakterium, länglicher Stammschaden durch Autos, Blattnekrosen aufgrund von Streusalz- oder Harnstoffeinträgen, deformierte Krone aufgrund des Schattendrucks benachbarter größerer Bäume. „Die genannten Vorschädigungen führen dazu, dass die Bäume nur noch eine relativ kurzfristige Lebensprognose haben“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Die Bäume müssen daher gefällt werden. Neupflanzungen sind im Zuge der Gesamtbaumaßnahme für den Winter 2023/2024 vorgesehen, sodass sich mittel- und langfristig vitale Bäume entwickeln können.

Das komplette Gutachten zu diesem Sachverhalt ist auf der Internet-Seite des Amtes für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit einsehbar.