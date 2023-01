Drogenhandel, Pöbeleien und Gewalt: Straße im Griff der Drogenszene

Auf dem Bremer Platz wird es immer leerer. Denn die Drogenszene hält sich jetzt in einer kleinen Straße hinter dem benachbarten Parkhaus auf. Die dortigen Anlieger laufen Sturm.

Die Drogenszene hat sich in den vergangenen Monaten zunehmend vom Bremer Platz in diese kleine Straße zwischen Hansator und Wolbecker Straße verlagert.

Die Drogenszene vom Bremer Platz hat sich einen neuen Standort gesucht: Keine 100 Meter entfernt – in der Straße hinter dem benachbarten Parkhaus – halten sich Dutzende, manchmal sogar noch mehr Personen aus der Szene auf, berichten Anlieger. Sie laufen Sturm gegen die aktuelle Situation vor ihren Türen: Drogenhandel, Drogenkonsum, Gewalt, Bedrohungen, Pöbeleien seien an der Tagesordnung. Seit dem Abbau der Toilette am Bremer Platz vor zwei Wochen habe sich die Situation noch weiter verschärft. Kunden blieben aus, Umsätze seien um 70 Prozent eingebrochen.