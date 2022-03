Umgestaltung am Bremer Platz startet

Der Startschuss für die Umgestaltung des Bremer Platzes wird laut Stadt in diesem Herbst fallen, bereits im Sommer 2023 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Erste Vorbereitungen werde es schon in wenigen Wochen geben. So sollen im Frühjahr die Treppen und Mauern entlang der Soester Straße abgerissen werden. In der Vorlage der Stadtverwaltung für die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Mitte am Dienstag (22. März) stehen jedoch nicht nur Details zum zeitlichen Ablauf der Maßnahme – sondern auch neue Informationen zur künftigen Gestaltung der Fläche.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch