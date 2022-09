Brennholz-Preis explodiert

Preise und Nachfrage bei Brennholz sind angesichts weit verbreiteter Ängste um die Gasversorgung auf Rekordniveau. „Das Holz wird uns aus den Händen gerissen. Die Menschen kaufen alles, was brennt“, sagt ein Sprecher des Landesbetriebs Wald und Holz. Der Waldbauernverband NRW, der Zusammenschluss privater Waldeigentümer, bestätigt die massiv gestiegene Nachfrage. „Das Angebot ist sehr knapp. Die Preise haben sich teils verdreifacht“, so Vorstandsmitglied Berno Freiherr von Landsberg-Velen. Sie explodieren in der durch den Ukrainekrieg ausgelösten Energiekrise mit Beginn der Heizperiode.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch