Zollstudierende zurück in ehemaligen Briten-Siedlungen

Noch vor wenigen Wochen (r.) sah der Lilienthalweg in Gremmendorf verwaist aus, mittlerweile ist das Leben dort aber zurückgekehrt, wie sich an den zahlreichen parkenden Autos ablesen lässt. Wie in vielen anderen Straßen, in denen ehemalige Britenhäuser stehen, sind auch hier wieder Studierende des Zolls eingezogen.

Foto: Björn Meyer