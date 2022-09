Bronzeskulpturen vom Hiltruper Brunnen wieder da

Die gestohlenen Bronzefiguren vom Hiltruper Brunnen sind wieder da. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein aufmerksamer Zeuge bereits am Morgen des 4. Augusts die sogenannten „Spielenden Kinder“-Bronzefiguren auf einem Schrottplatz im Kreis Coesfeld entdeckt. Er informierte sofort die Polizei. Ermittlungen ergaben, dass diese kurz zuvor in Hiltrup von dem Brunnen an der Marktallee gestohlen worden waren.

Foto: Diese Figuren wurden vom Brunnen an der Marktallee geklaut. Foto: Polizei Münster

Am Dienstag (20.9.) übergaben die Beamten der Polizei Münster die sichergestellten Figuren dem Grünflächenamt der Polizei Münster. Wie die Polizei erklärt, dauern die Ermittlungen noch an.