A1-Sperrung: Welche Wege nehmen Innenstadt- und Stadionbesucher?

Auf dem Weg nach Münster kann es am Wochenende zu Problemen kommen: Die Autobahn 1 ist im Süden der Stadt voll gesperrt. Und ausgerechnet jetzt erwartet Preußen Münster Rekordbesuch zum Heimspiel gegen Aachen am Sonntag. Das müssen Sie jetzt wissen.

Anfang Dezember war die Autobahn A1 bereits einmal für ein Wochenende in Münsters Süden gesperrt. Jetzt wiederholt sich das Prozedere am anderen Standort.

Die Sperrung der A1 für einen Brückenabriss südlich von Münster kommt für einige am Wochenende zur Unzeit: Der Einkaufsverkehr in die Innenstadt und eine mögliche Rekord-Besucherzahl zum Preußen-Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) gegen Alemannia Aachen könnten zur Belastungsprobe für den Verkehr werden.