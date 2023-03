Büroturm Cube 1 an der Weseler Straße eingeweiht

Nach dreieinhalb Jahren Bauzeit ist der Büroturm der Immobilienbank DZ HYP nicht nur eine auffällige optische Landmarke an der Weseler Straße. Der zwölfgeschossige Komplex unter dem Namen "Cube 1" hat angesichts der hochmodern eingerichteten Bürowelten auch Vorzeigecharakter, wie bei der Einweihung mit rund 250 Gästen aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung am Mittwochvormittag deutlich wurde. Zahlreiche Interessenten nutzten die Gelegenheit und ließen sich bei Führungen durch das Gebäude inspirieren.

Einen festen Arbeitsplatz hat hier niemand mehr. Stattdessen wurde ein völlig neues Raumkonzept geschaffen - mit vielen offenen Teamflächen und Meeting-Points, aber auch gläsernen und schalldichten Refugien für stille Einzelarbeit, Besprechungsbüros, Café-Lounges, und begrünten Außenterrassen. Ergänzt um Kantine, Fitnessbereich, Fahrradstation mit angegliederten Duschen und Eltern-Kind-Büro. "Ziel war, ein neues Bürokonzept in einem Gebäude zu entwickeln, das in den nächsten 50 Jahren nutzbar ist", erklärte Vorstandsmitglied Jörg Hermes. Viele der Gäste holten sich Anregungen für moderne und zukunftsfähige Arbeitswelten.

70er-Jahre-Bau komplett umgebaut

Auch aus energetischer Sicht habe der komplett umgebaute 70er-Jahre-Bau jetzt Neubauqualitäten, resümierte Architekt Dieter Schmoll. In die drei Sockelgeschosse sind bereits 310 Mitarbeiter der DZ HYP eingezogen. Im Turm sind verschiedene Mieter: der IT-Dienstleister "adesso SE", der in den obersten vier Etagen einen neuen Standort in Münster eingerichtet hat, und der Genossenschaftsverband, der früher im Gebäude der PSD-Bank ansässig war. Die DZ Bank soll in diesem Frühjahr einziehen. Eine kleine Reservefläche ist nach Aussagen von Projektleitern Bettina Branse bereits in der Vermarktung. Dank der effektiveren Nutzung von Flächen könnten im Cube 1 rund 940 Personen arbeiten.

Farbgebung für mehr Optimismus

Das zwölfgeschossige Hochhaus setzt eine weithin sichtbare Landmarke an der Weseler Straße. Mit viel Glas und goldgelb glänzenden Rahmen. Eine Farbgebung, die "Heiterkeit und Optimismus ausstrahlen und sich vom Alltagsgrau abheben soll", erklärt Architekt Dieter Schmoll. In Abstimmung mit der Projektleitung der DZ Hyp sei großer Wert auf offene Zonen mit Meeting-Points gelegt worden. Und: "Die Büroflächen im Turm sind erweiterbar. Alle Optionen für eine Vermietung bleiben offen."

Während der Bauzeit waren die Mitarbeiter der DZ HYP, eine der führenden Immobilienbanken in Deutschland, die schwerpunktmäßig öffentliche Kunden der genossenschaftlichen Finanzgruppe der Volks- und Raiffeisenbanken bedient, mehrmals innerhalb des Gebäudes umgezogen. Ein Aufwand, der sich offensichtlich gelohnt hat.

Städtebauliches Glanzlicht

Das cube 1 "passt auch städtebaulich gut in das gesamte Umfeld", lobte Oberbürgermeister Markus Lewe mit Blick auf den nebenstehenden Bürokomplex Quartier 21 sowie das Schulungsgebäude der IHK. Die Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätze sei für die Wirtschaft in Münster insgesamt wichtig, so der Oberbürgermeister, der bereits jetzt Unterstützung für mögliche Erweiterungen zusicherte.