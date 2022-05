Bühne frei für einen Sprachkünstler

Der Autor Rocko Schamoni las jetzt in Münster aus seinem neuen Roman. Das Publikum hatte Glück. Es machte dabei Bekanntschaft mit einem wenig bekannten Sprachkünstler namens Heino Jaeger.

Dies ist keine Lesung von Heino Jaeger. Der ist schon vor 24 Jahren verstorben“, erklärte eine Stimme dem zahlreich erschienenen Publikum. Wieso Heino Jaeger? So werden sich vielleicht manche Zuhörer bei dieser Ankündigung gefragt haben. Schließlich war das Publikum an diesem Freitagabend in den Engelsaal des Atlantic Hotels gekommen, um einer Lesung von Rocko Schamoni aus dessen jüngstem Roman „Der Jaeger und sein Meister“ zu lauschen.