Bund fürs Leben am 22.2.22

Früh lernten sich Julia Zschenker und Hermann Gilbert kennen. Dann verloren sie sich aus den Augen. Doch als sie sich irgendwann wiedertrafen, funkte es. Nun hat das Paar an einem besonderen Datum geheiratet.

Hochzeit an besonderem Datum

Einen der schönsten Tage im Leben feiern viele Menschen gerne auch an einem besonderen Datum. Auch das am Dienstag frisch vermählte Brautpaar Julia Gilbert, geborene Zschenker, und Hermann Gilbert gaben sich bewusst am 22.2.22 das „Ja-Wort“. Mit dabei waren die Trauzeugen Jana Zschenker und Dominik Hinnemann.

Das Paar lernte sich bereits im Kindesalter beim Karnevalstanz kennen. Denn die 26-jährige Julia und der 27-jährige Hermann sind dem Karnevalsverein KG Freudenthal verbunden. Sie war zum einem Tanzmariechen und zusammen mit ihrem heutigen Mann sogar Kinderprinzenpaar der KG Freudenthal. Hermann Gilbert, der heute ein Unternehmen für Haustechnik leitet, war zudem Stadt-Jugendprinz 2008/09.

Beide verloren sich dann aber aus den Augen bevor es vor dreihalb Jahren so richtig funkte. Das Hochzeitsgesellschaft zog im Anschluss der Trauung zu einem festlichen Mahl zu Stuhlmacher.