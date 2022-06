Bundespolizei stellt Schreckschusswaffe und Schlagring sicher

Als die Beamten einen Mann am münsterischen Hauptbahnhof kontrollieren wollten, verhielt sich dieser auffällig nervös. Kurz darauf wusste die Polizei auch, warum er sich so verhielt...

Am Mittwochabend (08. Juni) haben Beamte der Bundespolizei am münsterischen Hauptbahnhof eine Schreckschusswaffe samt Munition und einen Schlagring sichergestellt.

Die Einsatzkräfte kontrollierten in der Haupthalle des Hauptbahnhofs Münster einen 26-jährigen Mann. Dieser verhielt sich gegenüber den Bundespolizisten auffällig nervös. Als die Beamten in den Rucksack des Mannes schauten, wussten sich auch, warum: Sie fanden im Rucksack eine schussbereite Schreckschusswaffe und einen Schlagring. Einen kleinen Waffenschein zum Führen in der Öffentlichkeit konnte der in Metelen wohnhafte Mann nicht nachweisen. Bei dem Schlagring handelt es sich eine verbotene Waffe im Sinne des Waffengesetzes, der Besitz, das Führen und der Verkauf ist per Gesetz verboten.

Die Waffen wurden durch die Bundespolizei sichergestellt und gegen den gebürtigen Steinfurter wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.