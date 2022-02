Bundespolizisten nehmen Ladendieb fest

Ein Ladendetektiv hat am Sonntagmittag am Hauptbahnhof in Münster einen Ladendieb gestellt. Bundespolizisten nahmen den 39-Jährigen fest - und stellten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag.

Bundespolizisten haben am Hauptbahnhof in Münster am Sonntagmittag einen Mann festgenommen. Ein Ladendetektiv hatte den 39-Jährigen zuvor beim Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft beobachtet, heißt es in einer Pressemitteilung der Bundespolizei. Der Ladendetektiv hielt den Dieb fest, bis die Polizeibeamten vor Ort waren.

Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten fest, dass der 39-Jährige seitens der Staatsanwaltschaft Berlin zur Festnahme ausgeschrieben war. In dem Untersuchungshaftbefehl werden dem wohnsitzlosen Mann laut Pressemitteilung mehrere Eigentumsdelikte vorgeworfen, unter anderem Ladendiebstähle sowie Auto-Aufbrüche. Auch von der Staatsanwaltschaft Hannover wurde der Mann wegen Erschleichen von Leistungen gesucht.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in Gewahrsam genommen und wird am heutigen Montag (21. Februar) dem Richter am Amtsgericht Münster vorgeführt. Gegen den Mann wurde zudem ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.