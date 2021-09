Carina Beckmann (Volt) will „frischen Wind von außen“ bringen

Münster

Bei der Kommunalwahl ist Volt erstmals in Münsters Rat eingezogen. Jetzt nimmt Carina Beckmann die Direktkandidatur für den Bundestag in den Blick. Dabei strebt die Partei, die inzwischen in vielen Ländern vertreten ist, eigentlich Lösungen auf europäischer Ebene an.

Von Dirk Anger