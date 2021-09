Auch die kleinen Parteien mischen in Münster mit

Auf dem Wahlzettel für die Bundestagswahl 2021 in Münster stehen 14 Kandidatinnen und Kandidaten. Sie alle treten an, um das Direktmandat zu gewinnen. Und dabei mischen auch mehrere kleinere Parteien kräftig mit.

Ein Wahlkampf hat auch seine kuriosen Seiten. Olaf Wirl ist der Kandidat der Freien Wähler in Münster, hat aber nach eigenem Bekunden in Münster bislang keine einzige Wahlkampfveranstaltung besucht. Wenngleich er in Münster arbeitet, ist Wirl politisch in Greven zu Hause, und zwar als Ratsmitglied. Da aber die Freien Wähler in Münster über keinen Kreisverband verfügen, ist halt der Grevener in die Kandidatenrolle geschlüpft.