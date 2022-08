Habeck spricht vor regionalen Wirtschaftsvertretern in Münster

Es war ein kurzer Besuch mit verspäteter Anreise, als der Wirtschaftsminister Robert Habeck auf dem 26. Westfälischen Wirtschaftstag in Münster sprach. Die Themen waren: Energie, die Gasumlage und einige Lichtblicke in einem eher dunklen Winter.

Wer vor Jahren prognostiziert hätte, dass ein grüner Wirtschafts- und Klimaschutzminister bei einer Rede vor Unternehmern immer wieder Zwischenbeifall erhält und am Ende lange und begeistert beklatscht wird, wäre wohl milde belächelt worden. Noch dazu, wenn das Thema die möglichst konsequente und rasche Umsetzung einer modernen, sozialökologischen Wirtschaft ist. Doch Robert Habeck hat bei seinem Auftritt beim 26. Westfälischen Wirtschaftstag in Münster von Anfang an den Saal auf seiner Seite.

Dabei setzt er – ganz ohne Manuskript, die Hand lässig in der Hosentasche – auf eine geschickte Mischung aus Bescheidenheit, Eloquenz, Einfühlungsvermögen und Überzeugungskraft. Sicher, er wisse als Schriftsteller („Ich hatte ja vorher einen ordentlichen Beruf“ – Lacher), wie man Kommunikation und Stil für seine Ziele geschickt nutzt. „Doch man muss durch Inhalte, durch Substanz gewinnen.“

Dann redet er Tacheles und erspart dem Publikum nicht, dass es großen Grund zur Sorge gibt. „Eine Gasumlage von 2,4 Cent wird sich am Ende des Winters als das kleinere Problem entlarven.“ „Es wird enorme Preissteigerungen geben.“ Doch es existierten auch positive Signale, es gebe eine merkwürdige Gleichzeitigkeit der Gegensätze. Die Gasspeicher seien bereits über 80 Prozent gefüllt, und eine alternative Energie-Versorgung komme voran. „Wir halten dagegen, aber es gibt viel zu befürchten.“

„ Die Gasumlage wird uns am Ende dieses Winters als kleineres Problem erscheinen. “ Robert Habeck

Dann vermischt er geschickt seine Euphorie über die in Sachen Klimaschutz fruchtbare Kanadareise, von der er gerade mit Olaf Scholz gekommen ist, mit der Sorge, dass Demokratien westlicher Prägung generell in großer Gefahr sind. „Wir haben die verdammte Pflicht, erfolgreich eine Gesellschaft voranzutreiben, die antidemokratische Kräfte nicht nach vorne bringt!“ Das bringt ihm den ersten Beifall ein.

Und: „Wir dürfen nicht zulassen, dass Rechtsstaat und Völkerrecht zerstört werden.“ Zweiter Beifall. Hart ging er dann mit der Vorgängerregierung ins Gericht, die die „Verflochtenheit des Energiemarktes“ nie bearbeitet hätte. Er beklagt die „Blindheit der vergangenen Jahre“ und bilanziert: „Das hält Deutschland nicht aus.“

Zuletzt war Robert Habeck vor einem halben Jahr als prominenter Unterstützer seiner Partei beim NRW-Landtagswahlkampf in Münster. Foto: Oliver Werner

Lasten solidarisch teilen

Dann verteidigte er die umstrittene Gasumlage als Notwendigkeit, Lasten solidarisch zu teilen. Da Steuern nicht infrage gekommen seien, war eine Umlage der einzig gangbare Weg für ihn. Problem: Wegen der Gleichheit vor dem Gesetz könne er nicht einfach Unternehmen aus der Umlage herausnehmen. Man merkt Habeck an, dass ihn die aktuelle Kritik, dass hochprofitable Firmen so von der Umlage quasi als Mitnahmeeffekt profitieren können, trifft. Und so hat er Neuigkeiten für die Unternehmer parat. „Wir schauen uns das noch einmal an“, versprach er indirekt Nachbesserungen.

Nach dem erklärten Verzicht des Energiekonzerns RWE auf eine Erstattung aus der Gasumlage hatte Habeck zuvor in Gelsenkirchen anderen Unternehmen zu einem Verzicht geraten. „Es wäre auch vernünftig, wenn Unternehmen, die gute Gewinne machen, das tun“, sagte der Grünen-Politiker dort am Rande einer Werksbesichtigung.

Fragen & Antworten: So stark steigen die Strompreise für Verbraucher Die gestiegenen Energiepreise belasten viele Verbraucher. Neben Gas gehen die Strompreise fast etwas unter, doch auch sie haben kräftig angezogen. Und Strom wird noch deutlich teurer, wie Zahlen von Vergleichsportalen, Einschätzungen von Experten sowie Ankündigungen von Energieversorgern zeigen. Foto: dpa <strong>Wie haben sich die Strompreise entwickelt?<br></strong>Sie sind stark gestiegen. Das Vergleichsportal Verivox zeigt in einem Index den durchschnittlichen Strompreis für private Verbraucher in Deutschland. Demnach lag dieser bei einem Jahresverbrauch eines Musterhaushalts von 4000 Kilowattstunden im August bei 41,98 Cent pro Kilowattstunde. Das entspricht einem Anstieg von 38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das Vergleichsportal Check24 berichtet im selben Zeitraum von einem Plus von rund 31 Prozent. Foto: dpa-Zentralbild <strong>Warum haben sich die Strompreise so entwickelt?<br></strong>„Großer Preistreiber ist der Erdgaspreis“, sagte der Energieexperte Udo Sieverding von der Verbraucherzentrale NRW. Die Gaspreise sind vor allem gestiegen, weil Russland als Deutschlands wichtigster Lieferant weniger nach Deutschland pumpt. Hinzu kommen laut Sieverding etwa die gestiegenen Weltmarktpreise für Kohle oder gestiegene CO2-Preise, die die Stromproduktion verteuern. Foto: dpa <strong>Mit welchen Preissteigerungen ist zu rechnen, und wann kommen sie bei den Endkunden an?</strong><br>Verivox zählte für August, September und Oktober 123 Preissteigerungen von Grundversorgern mit einer durchschnittlichen Erhöhung um 25 Prozent. Für einen Drei-Personen-Haushalt mit einem Verbrauch von 4000 Kilowattstunden bedeutet das im Durchschnitt Mehrkosten von 311 Euro jährlich. Zuvor hatte der Wettbewerber Check24 schon von einer Preissteigerung von 47,4 Prozent im September berichtet.<br><br> „Angesichts der hohen Großhandelspreise rechnen wir mit zahlreichen Strompreiserhöhungen in den kommenden Monaten, die für die Haushalte eine zusätzliche Belastung darstellen werden“, sagt Verivox-Experte Thorsten Storck. Der durchschnittliche Strompreis könne im kommenden Jahr bei 45 Cent pro Kilowattstunde und mehr liegen. Auch Sieverding geht von steigenden Preisen aus. „Wir müssen davon ausgehen, dass die Preise auf über 40 Cent steigen werden.“ Das Ende der Fahnenstange sei noch nicht erreicht. Foto: dpa <strong>Was machen die großen Energieversorger?<br></strong> Deutschlands größter Energieversorger Eon rechnet mit weiter steigenden Preisen für Endkunden. Preisdruck herrsche in allen Märkten, sagte Finanzvorstand Marc Spieker in der vergangenen Woche. „Das einzige, was sich unterscheidet, ist, wie schnell werden diese Preissteigerungen dann umgesetzt.“ Dass sie am Ende dann kommen müssten, stehe außer Frage. Stromkunden des Energieversorgers EnBW müssen etwa für ihren Haushaltsstrom im Grundversorgungstarif ab Oktober im Durchschnitt 31,1 Prozent mehr bezahlen. Foto: dpa <strong>Was könnte den Strompreis weiter in die Höhe treiben? </strong><br>Zum Jahresende sollen die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden. Entsprechend würde dann der Strom aus den Meilern fehlen. Laut Sieverding könnte das den Preis steigen lassen. Jetzt räche sich, dass Deutschland „den Ausbau der erneuerbaren Energien vertrödelt hat“. Foto: dpa <strong>Mit welchen Maßnahmen könnten Bürger beim Strom entlastet werden?<br></strong>Bereits seit Juli müssen Stromkunden nicht mehr für die Förderung von Ökostrom zahlen. Der Wegfall der EEG-Umlage habe den Anstieg der Strompreise aber nur gedämpft, sagt Storck. Eine weitere Entlastung könnte eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Strom bringen, was etwa die Energiewirtschaft fordert. Bislang sieht die Bundesregierung das nur für Erdgas vor. Foto: dpa <strong>Was können Verbraucherinnen und Verbraucher tun?</strong><br>Anders als beim Gas gebe es in einem Haushalt viele einzelne Stromverbraucher, sagt Verbraucherschützer Sieverding. Stromfresser wie alte Kühlschränke, Waschmaschinen oder Halogenlampen müssten so schnell wie möglich ausgetauscht werden. Auch eine alte Heizungspumpe biete Einsparpotenzial.<br><br>Die Verbraucherzentrale gibt auf ihrer Webseite Stromspartipps. So könne man seinen Kühlschrank etwas weniger kalt stellen oder eine vereiste Gefriertruhe abtauen. Beim Kochen und Braten könne man einen Deckel verwenden und beim Backofen auf das Vorheizen verzichten und diesen bereits etwas früher ausschalten. Und natürlich: Das Licht ausschalten, wenn man es nicht benötigt. Foto: dpa

Habeck nutzt geschickt die Schlussphase seiner Rede in Münster, um Elemente einer modernen wertebasierten ökologischen Wirtschaftspolitik zu skizzieren. „Wir werden doch daran gemessen: Haben wir genug getan, um die Erderwärmung zu stoppen?“ Man könne sich nicht wie in der Energiekrise der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts einfach darauf verlassen, dass man nach einer Rezessionsphase einfach so weitermachen könne. Allzu lange habe man ohnehin auf „Wandel durch Handel“ gesetzt. Dieses Prinzip sei heute ein großes Problem. Habecks Gegenrezept: Grüner Wasserstoff als „Champagner der Energiewende“.

Auch fordert er wertebasierte internationale Handelspartnerschaften, schnellere Entscheidungen für neue Infrastruktur und einen Ausbau der Digitalisierung. Viel Beifall bekommt er für seine Pläne, mit einfacheren Zuwanderungsregeln die Joblücke zu schließen. Sein Fazit: „Mehr sozialökologisch basierter Wettbewerb dient am Ende dazu, eine Gesellschaft zu schaffen, an der sich Putin die Zähne ausbeißen wird!“

Wiederholter Besuch in der Domstadt

Es war nicht der erste Besuch von Habeck in Münster. So sprach er kurz vor der Bundestagswahl im September 2021 vor rund 2000 Besuchern auf dem Domplatz. Ein gutes halbes Jahr später mischte er an gleicher Stelle im NRW-Landtagswahlkampf mit.

Auf den Westfälischen Wirtschaftstagen in Münster und den Unternehmertagen Ostwestfalen-Lippe in Bielefeld begrüßt die Wirtschaftliche Gesellschaft jährlich in wechselnder Folge Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft, die zu aktuellen Themen referieren. „Hier treffen die Unternehmer aus der Region auf Größen der Gesellschaft, hier tauschen sie sich aus und bauen neue Kontakte auf“, informiert die Gesellschaft auf ihrer Internet-Seite. Bei der vorangegangenen Veranstaltung war der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Prof. Dieter Kempf, zu Gast.