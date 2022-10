Linie 8 fährt nicht durch Gremmendorf

Umleitung für die Buslinie 8: Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass die Busse am Samstag (15. Oktober) in Gremmendorf und Angelmodde eine Umleitung fahren müssen.

Die Buslinie 8 fährt am Samstag (15. Oktober) eine Umleitung in Gremmendorf und Angelmodde. Laut einer Mitteilung der Stadtwerke fahren die Bussezwischen 9.30 und etwa 19 Uhr zwischen den Haltestellen Erbdrostenweg und Wolbeck Schulzentrum in beiden Richtungen über Albersloher Weg, Schütthook, Hiltruper Straße und die Umgehungsstraße.

Daher können die Busse nicht an den Haltestellen Twenhövenweg, Haus Angelmodde, Angelmodde Kirche, Homannstraße, Am Hohen Ufer, Agathastraße, Altehof, Pirolweg und Gremmendorf Ehrenmal stoppen. Die nächsten Ein- und Ausstiegshaltestellen sind Gremmendorfer Weg (auf dem Albersloher Weg) und Wolbeck Schulzentrum.

Grund für die Umleitung ist nach Angaben der Stadtwerke die Sperrung der Wersebrücke.