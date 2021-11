Bus unterstützt Impfungen

Münsters neue zentrale Impfstelle – das "Jovel" am Albersloher Weg - wird am 30. November (Dienstag) eröffnet. Doch auch schon vor diesem Termin gibt es weitere Möglichkeiten, sich schnell und unkompliziert eine Impfung zu sichern, heißt es von der Stadt Münster.

Denn wenn am kommenden Mittwoch, 24. November, die nächste offene Impfaktion am Stadthaus 2 (Ludgerikreisel) stattfindet, sind deutlich mehr Impfungen als bislang möglich: In Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KVWL) und dem Bündnis der Hilfsorganisationen wird der bereits im Sommer bewährte ASB-Impfbus auf dem Ludgeriplatz die Aktion begleiten. Die Impfkampagne wird damit intensiviert: Impfwillige können sich bis zum Start der Impfstelle von Mittwoch bis Freitag (24. bis 26. November) täglich zwischen 13.30 und 16.30 Uhr im oder am Stadthaus 2 vor einer schweren Covid-Erkrankung schützen lassen.

"Mehr Booster-Impfungen möglich"

"Auch die sogenannten Booster-Impfungen sind damit in deutlich größerer Zahl möglich", sagt Dr. Norbert Schulze Kalthoff, Leiter des Gesundheitsamtes. "Alle Personen, deren Immunisierung mit BioNTech, Moderna oder Astra Zeneca mindestens sechs Monate zurückliegt, können vor Ort eine Auffrischungsimpfung erhalten." Personen, die zuvor nachweislich mit Johnson&Johnson erstgeimpft wurden, können dieses Auffrischungsangebot bereits nach einem Monat in Anspruch nehmen. Das hier federführende münstersche Gesundheitsamt bittet darum, Impf- und Personalausweise (soweit vorhanden) bereit zu halten.

Damit die mehrtägige Impfaktion mit bestmöglichem Ergebnis durchgeführt werden kann, schließt das Jobcenter am Donnerstag, 25. November, bereits ab 12.30 Uhr, heißt es von der Stadt. An den jeweiligen Vormittagen der Impftage stehe das Jobcenter mit seinen Services aber wie gewohnt zur Verfügung. Sobald das von den Hilfsorganisationen im Bündnis "Gemeinsam für Münster" getragene Angebot im Jovel dauerhaft im Impfbetrieb ist, löst es zwar das bisherige Angebot am Ludgerikreisel ab – es wird jedoch darüber hinaus weitere mobile Angebote des Gesundheitsamtes geben.

Weitere Details zur Impfstelle Jovel – so beispielsweise die genauen Öffnungszeiten und weitere Informationen – teilt die Stadt Münster im Laufe der Woche mit.