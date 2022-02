Busfahren wird nicht teurer

Als Grünen-Verkehrspolitiker Carsten Peters am Mittwoch im Rat vollmundig den Start in ein „Jahrzehnt des ÖPNV“ ausrief, sparte er in seinem ­Redebeitrag das 365-Euro-Ticket geflissentlich aus. Der einstige Wahlkampf-Schlager des jetzigen Koalitionspartners SPD steht bei den Grünen lange nicht so hoch im Kurs. Und ob das Ticket im Rahmen der Verkehrswende überhaupt kommt und wie es zu finanzieren wäre, blieb weiter vollkommen offen.

