Buslinie 10 fährt ab Mittwoch über die neue Heroldstraße

Am Mittwoch (18. Mai) endet in Mecklenbeck der Dauerstau an der Heroldstraße. Denn dann wird die Bahnunterführung in Betrieb genommen. Auch auf die Buslinie 10 hat das Auswirkungen.

Der Dauerstau an der Heroldstraße hat sehr bald ein Ende: Die Tage des doppelten Bahnübergangs sind gezählt, am Mittwoch (18. Mai) wird die neue Bahnunterführung in Betrieb genommen.

Das hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr. Ab Mittwoch um 15 Uhr ändert sich die Linienführung der Linie 10 in Mecklenbeck mit Start und Ziel am Waldweg. Sie fährt dann laut einer Pressemitteilung der Stadtwerke über die neue Heroldstraße und kann die Haltestellen Heroldstraße in beide Richtungen sowie Meyerbeerstraße in Richtung Waldweg nicht mehr bedienen.

Die Linien 15 und 16 sowie die Linie 10 von und zum Meckmannweg fahren die Haltestellen weiter wie gewohnt an.