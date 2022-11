Busse erreichen Innenstadt per Umleitung

Mit Beginn der Weihnachtsmärkte am Montag (21. November) können Linienbusse die zentralen Bereiche in der Innenstadt – Klemensstraße, Domplatz und Prinzipalmarkt – nicht mehr direkt anfahren. Trotzdem seien die Weihnachtsmärkte und die zentralen Einkaufsstraßen weiterhin gut mit Bussen zu erreichen, teilen die Stadtwerke mit.

Wenn in der Adventszeit die Straßen in der Innenstadt für den Verkehr gesperrt sind, fahren auch mehrere Buslinien eine Umleitung. Die zentralen Bereiche Klemensstraße, Domplatz und Prinzipalmarkt können dann nicht mehr direkt angefahren werden, erläutern die Stadtwerke in einer Pressemitteilung. Trotzdem bringe der Bus alle Münsteranerinnen und Münsteraner sowie Gäste nah an die Weihnachtsmärkte und die zentralen Einkaufsstraßen in der Innenstadt. Nächste Haltestellen sind Aegidiimarkt, Picasso-Museum auf der Königsstraße, Eisenbahnstraße und Altstadt/Bült.

Sperrungen in der Innenstadt

Umgeleitet werden ab Montag (21. November) bis einschließlich 23. Dezember (Freitag) die Linien 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12 und 14 sowie die Nachtbuslinie N80. Sie fahren wie sonst bei Sperrungen der Innenstadt:

Linien 1 und 9 in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen Bült und Wilhelmstraße beziehungsweise Steinfurter Straße über Münzstraße;

Linien 2 und 10 in Richtung Alte Sternwarte beziehungsweise Meckmannweg zwischen Hauptbahnhof und Bismarckallee über Ludgeriplatz und Antoniuskirche;

Linie 4 in Richtung Clemenshospital zwischen Hauptbahnhof und Geiststraße über Ludgeriplatz und Antoniuskirche;

Linien 11, 12 und N80 in Richtung Gievenbeck zwischen Hauptbahnhof und Aegidiimarkt über Ludgeriplatz und Antoniuskirche;

Linie 14 in Richtung Zoo zwischen Hauptbahnhof und Aegidiitor über Ludgeriplatz und Antoniuskirche.

Mehrere Haltestellen werden nicht angefahren

Nicht angefahren werden können die Haltestellen Engelenschanze, Raphaelsklinik, Klemensstraße, Domplatz und Prinzipalmarkt. An den Haltestellen Schlossplatz, Krummer Timpen, Aegidiimarkt und Picasso-Museum (auf der Rothenburg) können zudem die Linien 1 und 9 nicht halten. Am Picasso-Museum auf der Königsstraße halten wie gewohnt die Busse auf dem Weg zum Hauptbahnhof. Die Linien 2, 4, 10 und 14 halten in Richtung Alte Sternwarte, Clemenshospital, Meckmannweg beziehungsweise Zoo nicht am Aegidiimarkt sowie an der Schützenstraße.

Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass die betroffenen Linien an den Haltstellen nach der Umleitung früher abfahren als gewohnt. Die aktuellen Fahrpläne gibt es online: