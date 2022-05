Busse umfahren am Wochenende die Marktallee

Am kommenden Wochenende (14./15. Mai) umfahren die Busse der Stadtwerke sowie LOOPmünster die Marktallee in Hiltrup. Der Grund ist das Frühlingsfest.

Das Frühlingsfest in Hiltrup sorgt für einige Umleitungen bei den Bussen sowie LOOPmünster.

Wie die Stadtwerke mitteilen, werden von Samstag (14. Mai) um 6 Uhr bis voraussichtlich Sonntag (15. Mai) um 23 Uhr die Busse der Stadtwerke sowie LOOPmünster die Marktallee in Hiltrup umfahren. Betroffen sind davon die Linien 1, 5, 9, N81 und N82. Sie fahren wie folgt:

• Linie 1 zwischen den Haltestellen Nimrodweg und Hülsebrockstraße in beiden Richtungen über Westfalenstraße und Hummelbrink

• Linie 5 zwischen den Haltestellen Nimrodweg und Hiltrup Bahnhof in beiden Richtungen über Westfalenstraße, Hummelbrink und Hülsebrockstraße.

• Linie 9 zwischen den Haltestellen Ringstraße und Herz-Jesu-Krankenhaus in beiden Richtungen über Hülsebrockstraße und Hummelbrink. • Nachtbus-Linie N81 zwischen den Haltestellen Ringstraße und Nimrodweg in beiden Richtungen über Westfalenstraße, Hummelbrink und Hülsebrockstraße

• Nachtbus-Linie N82 zwischen den Haltestellen Herz-Jesu-Krankenhaus und Nimrodweg in beiden Richtungen über Westfalenstraße. Nicht angefahren werden können in dieser Zeit die Haltestellen Hiltrup Schulzentrum/Stadthalle, Hohe Geest/Hiltruper Museum, Marktallee und Glasuritstraße auf der Marktallee. Die Linie N81 kann zudem nicht an der Hülsebrockstraße halten. Als Ersatz empfehlen die Stadtwerke, auf die Haltestelle Glasuritstraße auf der Hülsebrockstraße sowie eine Ersatzhaltestelle auf der Westfalenstraße an der Kreuzung Marktallee auszuweichen. Die Linie 9 hält zudem auf dem Hummelbrink, Ecke Westfalenstraße.

