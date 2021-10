Busverkehr gewinnt an Zuverlässigkeit

„Versuch macht klug!“ Unter diesem Aspekt sieht der VCD-Regionalverband Münsterland die drei Verkehrsversuche der Stadt Münster zur vom VCD seit Langem geforderten Busspur im Bahnhofsbereich, zur versuchsweisen Sperrung der Hörsterstraße und zur veränderten Gestaltung der Kreuzung Promenade-Kanalstraße unter Änderung der Vorfahrt. „Zielperspektive aus unserer Sicht muss die Stärkung der umweltgerechten Mobilität bei der Erschließung der Innenstadt sein“, so der Vorsitzende des ökologischen Verkehrsclubs Thomas Lins.

Jetzt nimmt der VCD eine erste Bewertung der Maßnahmen vor: „Durch die Umwandlung von Pkw-Fahrspuren in Busspuren im Bereich des Hauptbahnhofs als zentraler Knoten des Öffentlichen Verkehrs in Münster gewinnt der Busverkehr erheblich an Zuverlässigkeit in der Betriebsabwicklung“, so VCD-Vorstandsmitglied Michael Wildt. Man sehe erhebliche Vorteile für die Betriebsqualität des Busverkehrs und spreche sich dafür aus, die neuen Busspuren dauerhaft beizubehalten und weiter zu optimieren.“

Für Bewertung des Promenaden-Versuchs noch zu früh

Bei der jetzt endenden Sperrung der Hörsterstraße sieht der VCD Zielkonflikte: „Einerseits wird sowohl der Busverkehr der Linien 6 und 8 deutlich schneller als auch die Aufenthaltsqualität an der Hörsterstraße erhöht, andererseits verschlechtert sich die Cityerschließung durch das Nichtanfahren des Bülts“, so Patrik Werner. Forderung des VCD ist hier, die Zielkonflikte durch eine Neukonzeption des Bus-Bedienungskonzepts aufzufangen.

Für eine Bewertung des Verkehrsversuchs im Kreuzungsbereich Promenade-Kanalstraße ist es aus Sicht des VCD zu früh: „Hier sollte noch beobachtet werden, wie sich die Verkehrsentwicklung darstellt, wenn die Busse wieder auf ihrem regulären Linienweg zurückgekehrt sind“, gibt Elmar Post vom VCD zu bedenken.