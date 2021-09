Cappenberg erwacht zu neuem Leben

Schloss Cappenberg befand sich in den vergangenen Jahren museal im Dornröschenschlaf. In den kommenden Wochen wird es wieder sanft geweckt, damit der Kulturbetrieb 2022 hellwach weitergehen kann. Am Mittwoch zeigte der Besitzer von Schloss Cappenberg, Graf Sebastian von Kanitz, den alten und künftigen Mietern, LWL-Direktor Matthias Löb und Landrat Mario Löhr aus Unna, den aufwendig sanierten Umbau. In diesem Herbst ist Übergabe.

Übergabe der musealen Räume an Kreis Unna und Landschaftsverband noch im Herbst / Eröffnung 2022

Etwa sechs Jahre befand sich das Schloss Cappenberg museal im Dornröschenschlaf. In den kommenden Wochen wird es wieder sanft geweckt, damit der Kulturbetrieb 2022 hellwach weitergehen kann. Das wichtige Beispiel westfälischer Klosterbaukunst und ein westfälischer Geschichtsort ersten Ranges wurde in den vergangenen Jahren umfassend innen und außen renoviert und zeigt sich bereit für künftige Präsentationen des Kreises Unna und des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Gestern zeigte der Besitzer von Schloss Cappenberg, Graf Sebastian von Kanitz, den alten und künftigen Mietern, LWL-Direktor Matthias Löb und Landrat Mario Löhr, den Umbau. In diesem Herbst ist Übergabe.

„Ich freue mich sehr, gemeinsam mit Ihnen nach einer längeren, intensiven Bauphase eine neue Zeit der musealen Nutzung in Schloss Cappenberg einzuläuten“, sagte Graf von Kanitz. Die Fortführung des Mietvertrages mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe und dem Kreis Unna belebe die Geschichte des Ortes und betone seinen Wert für die Gesellschaft.

Experten des Westfälischen Landesmuseums in Münster werden im Herbst damit beginnen, eine komplett neue Ausstellung über den Freiherrn vom Stein einzurichten, die ab 2022 gezeigt wird. Nach seinem Rückzug aus der „großen Politik“ hatte der preußische Reformer 1816 Schloss Cappenberg als Alterssitz erworben, wo er 1831 mit 74 Jahren verstarb. Landesdirektor Löb: „Dieser Ort ist für uns doppelt bedeutsam: Hier lässt sich exemplarisch westfälische Landesgeschichte seit dem Mittelalter ablesen: Und sein prominentester Bewohner, der preußische Reformer Freiherr vom Stein, war der Wegbereiter der regionalen Selbstverwaltung. Ohne ihn keine preußischen Provinzen, ohne ihn kein Westfalen in den heutigen Grenzen und ohne ihn kein Landschaftsverband.“

„Das Schloss Cappenberg in Selm zählt zu den bedeutendsten Beispielen westfälischer Klosterbaukunst des Barock“, betonte Mario Löhr, Landrat des Kreises Unna. Die Freude, in diesem geschichtsträchtigen Gebäude wieder Wechselausstellungen zeigen zu können, sei groß.

Hausherr Graf Sebastian von Kanitz (l.) präsentierte den Mietern, Landesdirektor Matthias Löb (r.) und Landrat Mario Löhr aus Unna den Umbau. Foto: Max Rolke/Kreis Unna

Sechs Jahre ruhte der museale Betrieb, es folgten Detail-Planungen. 2019 wurde die Großbaustelle eingerichtet. Neue Heizungsleitungen, eine Be- und Entfeuchtungsanlage, Sicherheitstechnik und insbesondere eine komplette Barrierefreiheit – das waren die aufwendigen und auch teuren Grundbausteine der Sanierung und Erneuerung. Außen und Innenwände wurden neu verputzt respektive gestrichen. Im zen­tralen Luckner-Saal wurden die wohl aus den 1950er Jahren stammenden Wandmalereien mit bukolischen Szenen farblich aufgefrischt. Ein rollstuhlgerechter Aufzug wurde an zentraler Stelle angebracht. Ein exquisites handwerkliches Stück ist die zentrale Treppe aus Eichenholz, die frei und ohne Verankerung im Raume steht und die Verbindung vom Kellergeschoss bis ins Obergeschoss herstellt. Diplomrestauratorin Gabriele Raschke trimmte die Wände und Kassettenmalereien auf Hochglanz.

Schloss Cappenberg Foto: Schloss Cappenberg gilt als bedeutendes Beispiel westfälischer Klosterbaukunst aus der Zeit des Barock. Als späterer Land- und Ruhesitz des Freiherrn vom Stein beherbergt es neben einem Großteil der mittelalterlichen Urkunden des Stiftes außerdem den schriftlichen Nachlass des preußischen Staatsmannes. Nach dem Umbau wird das Landesmuseum Münster die Stein-Präsentation im Obergeschoss ab 2022 neu öffnen. Der Kreis Unna bespielt das Erdgeschoss mit Ausstellungen. Die Umbau- und Sanierungskosten betrugen, wie Graf Sebastian von Kanitz erklärte, 4,5 Millionen Euro. LWL und Kreis Unna steuerten zusammen 1,2 Millionen Euro bei. Der Mietpreis für den LWL beträgt 130 000 Euro pro Jahr. pd/loy ...

Ein besonders schönes Detail ist das Parkett im Freiherr-vom-Stein-Saal, dem zentralen Gedenkort für den preußischen Reformer. Das geradezu dreidimensional wirkende Parkett aus verschiedenen Holzsorten wurde bislang von einem eher öden Farbton überdeckt, der mit akkurater Schleiftechnik entfernt wurde, so dass der Fußboden wie neu wirkt. In den Fluren dominiert edles Eichenparkett, zum Teil in historisch vorgegebener Anmutung. Auch die Unterkonstruktion der bisher knarzenden Parkettbretter musste erneuert werden. Neu und ausladend wirkt der bislang eher provisorische Eingangstrakt mit Info-Theke und Museumsshop. Im Keller entstanden moderne sanitäre Anlagen.

Die Wiedereröffnung des Museumsbetriebs im Frühjahr 2022 wurde mit Bedacht angepeilt. Cappenberg feiert im kommenden Jahr die Gründung des ersten Prämonstratenserklosters auf deutschem Boden 1122. Im September 2022 wird eine Jubiläumsausstellung zum 900. Geburtstag des Stauferkaisers Friedrich I. „Barbarossa“ einen musealen Glanzpunkt setzen.