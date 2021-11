CDU-Nominierung: Konkurrenz für Jahns

Bislang war es mit Christoph und Dr. Beatrix Jahn ein Familienduell um die CDU-Landtagskandidatur im Wahlkreis Münster III-Coesfeld III. Jetzt schickt der CDU-Gemeindeverband Havixbeck den 45-jährigen Unternehmer Kader Selmi in das parteiinterne Rennen um die Nominierung als Direktkandidat, wie es heißt. Die Nominierungsveranstaltung der CDU soll am 1. Dezember in Münster stattfinden. Zuvor soll es zwei Vorstellungsabende geben. Havixbeck, Nottuln und einige Stadtteile aus Münster bilden zusammen einen neuen Wahlkreis für die Wahl im Mai.

Selmi kennt Münster wie Havixbeck

„Genau das bietet große Chancen für einen Kandidaten wie Kader Selmi, der bereits in größeren Teilen der Bevölkerung bestens bekannt, beliebt und vernetzt ist – und zwar sowohl hier als auch in den betreffenden Stadtteilen von Münster“, nennt Havixbecks CDU-Vorsitzender Andreas Lenter eines der zentralen Motive für den Vorschlag, mit Kader Selmi in die Landtagswahl zu gehen. „Wir haben mit Kader Selmi eine große Chance, auch diesen Wahlkreis direkt zu halten.“

Der im Sauerland aufgewachsene Selmi lebt inzwischen seit 13 Jahren mit seiner Frau Simone und seinen drei Kindern in Havixbeck. Er betreibt seit 2006 ein großes Nachhilfe-Institut – inzwischen mit zwei Standorten in Münster und in Havixbeck. „Ich weiß, was die Menschen sowohl hier als auch in Münster bewegt.“