Münster hat eine Chance auf drei Abgeordnete

Der Kampf um das Direktmandat in Münster steht auf Messers Schneide. Genauso wie die Frage, ob die Domstadt künftig mit zwei oder drei Abgeordneten in Berlin vertreten sein wird. Das könnte manche Wähler zu einer taktischen Entscheidung veranlassen, folgert unserer Redakteur.

Es gab Zeiten, da war Münster mit vier Bundestagsabgeordneten in Berlin vertreten – für eine Stadt dieser Größenordnung ein echtes Pfund. Das wird es in der nächsten Legislaturperiode nicht geben können. Möglicherweise aber schicken die Wählerinnen und Wähler erneut drei Abgeordnete von der Aa an die Spree.