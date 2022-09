Bestürzung und große Anteilnahme nach Tod des 25-Jährigen

Ein Mann wurde am Samstag in Münster am Rande des Christopher-Street-Day (CSD) angegriffen. Nun ist der 25-Jährige in Folge seiner schweren Verletzungen gestorben. In Münster – und weit darüber hinaus – sorgt der Fall für Bestürzung.

Der Tod eines 25-jährigen Mannes hat in Münster große Bestürzung ausgelöst. Der Mann war am Samstagabend am Rande des Christopher-Street-Day (CSD) am Albersloher Weg bei einem brutalen Angriff schwer verletzt worden. Am Freitagmorgen teilte die Polizei Münster mit, dass der Mann seinen schweren Verletzungen erlegen ist.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war der Mann von einem bislang unbekannten Täter angegriffen und zu Boden geschlagen worden. Der Unbekannte hatte zuvor Versammlungsteilnehmer beleidigt, der 25-Jährige versuchte zu schlichten. Die Schlichtungsbemühungen des jungen Mannes sollen laut der Mitteilung der Polizei Auslöser für die Attacke gewesen sein. Die CSD-Veranstalter gegen von einer transfeindlichen Tat aus, auch weil es sich bei dem Opfer um einen trans Mann handelt.

Polizeipräsidentin spricht von „schrecklicher Gewalttat“

Der Tod des Mannes sorgt für große Betroffenheit, unter anderem bei Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf: „Die Nachricht über den Tod des 25-jährigen Mannes, der sich bei der CSD-Demonstration so couragiert für das friedliche Miteinander eingebracht hat und nun mit dem Leben dafür bezahlen musste, schockiert mich zutiefst.“

Weiter versicherte Dorndorf, dass die Polizei Münster alles daran setze, den Verantwortlichen für diese „schreckliche Gewalttat“ zu ermitteln. Die Polizei tue dies mit Profession und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, so Dorndorf. „Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen, Verwandten und Freunden des Verstorbenen.“

Ermittlung des Täters bislang erfolglos

Bereits am Montag hatte die Polizei eine Ermittlungskommission in dem Fall eingesetzt, die Zeugen befragt und Spuren auswertet. Weitere Hinweise zur Ermittlung des Täters sind laut Mitteilung der Polizei eingegangen, haben aber bislang noch nicht zum Erfolg geführt. Wie die Polizei am Freitag auf Nachfrage erläutert, wird nun wegen des Verdachts auf Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt.

Der Tatverdächtige ist fußläufig mit einem Begleiter in Richtung Industriestraße geflüchtet. Zeugen beschrieben ihn als 1,70 bis 1,80 Meter großen 18 bis 20 Jahre alten Heranwachsenden mit schmächtiger Statur und einem Bart. Er sei mit einer Jeans mit breit ausgestellten Beinen, einem T-Shirt und einem Anglerhut bekleidet gewesen. Sein Begleiter soll gleichen Alters, ebenfalls männlich und mit einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen sein.

Die Polizei ist weiter auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0251/2750 entgegengenommen.

Kundgebung auf dem Prinzipalmarkt

Auf dem Prinzipalmarkt in Münster findet am heutigen Freitag (2. September) eine Kundgebung statt, um ein Zeichen gegen Gewalt an queeren Menschen zu setzen. Die Veranstaltung wurde bereits im Laufe der Woche geplant, es wird mit hunderten Teilnehmern gerechnet. Beginn der Kundgebung ist um 18 Uhr.

Große Bestürzung in Münster und darüber hinaus

An der Kundgebung wird auch Oberbürgermeister Markus Lewe teilnehmen. Auch er zeigte sich in einer Pressemitteilung am Freitag bestürzt über den Tod des jungen Mannes: „Der Tod des jungen Mannes erschüttert mich zutiefst. Wir sind unendlich traurig. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freundinnen und Freunden.“

Lewe betont: „Dieser Angriff gegen eine queere Person ist schrecklich. Er geht uns alle an. Unsere Stadtgesellschaft ist weltoffen und tolerant und wird weiter dafür kämpfen, ein sicherer Ort für marginalisierte Menschen zu sein.“ Die Flaggen an allen städtischen Gebäuden werden auf halbmast gesetzt, am Rathaus gibt es Trauerbeflaggung. Ein Kondolenzbuch liegt in der Bürgerhalle aus.

„ Was für eine barbarische, was für eine irrsinnige Tat. “ Bischof Dr. Felix Genn

Auch Bischof Dr. Felix Genn äußerte in einer Mitteilung seine Erschütterung über den Tod des Mannes. „Ein junges Leben wurde ausgelöscht. Was für eine barbarische, was für eine irrsinnige Tat“, wird Genn zitiert. Der Bischof richtet den Blick zudem nach vorne: „Wir dürfen aber bei der Erschütterung und Trauer nicht stehen bleiben. Wir müssen laut unsere Stimme erheben (...). Wir müssen und werden uns mit allen friedlichen Mitteln gegen diese Tendenzen zur Wehr setzen.“

Unter anderem äußerte auch die Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, auf Twitter ihr Mitgefühl.