Der Grundstein für das Pelikanhaus ist gelegt

Eine Tageszeitung, eine Euro-Münze und einen Holzpelikan hat Maik Büscher, Geschäftsführer der Ludgerus-Kliniken, in die Hülse getan, die am Montag bei der Grundsteinlegung des "Pelikanhauses" der Alexianert eingemauert wurde.

Der symbolische Beginn der Bauarbeiten markiert einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum Angehörigenhaus am Clemenshospital, das Familien schwer kranker Kinder eine Unterbringung in unmittelbarer Nähe zum Krankenhaus bieten soll.

Bisher 2000 Spenderinnen und Spender

2000 Firmen, Organisationen und Privatleute spendeten bisher insgesamt 3,8 Millionen Euro für das Bauprojekt. Für diese "beeindruckende Unterstützung" bedankte sich Geschäftsführer Büscher vor Klinik-Mitarbeitenden, Spendern und Verantwortlichen, ehe Prof. Ralf Scherer, Vorsitzender des Fördervereins "Pelikanhaus", und Britta Altenhofen von der Toni-Kroos-Stiftung auf dem Baufeld gegenüber dem Clemenshospital den Grundstein in die Mauer setzten.

Freuen sich auf das "Pelikanhaus": Andreas Dumstorf (Mitglied des Stiftungskuratoriums der Alexianer), Maik Büscher, Dr. Martina Klein (Leitung Fundraising), Sabrina Schulz (Referentin Fundraising), Ralf Scherer, Priv.-Doz. Dr. Otfried Debus, Familie Eggenstein, Britta Altenhofen, Christoph Lüttmann (Architekt), Pfarrer Menze, Sr. Lucia und Horst Blickensdorf (evangelische Kirchengemeinde) Foto: Pjer Biederstädt

Pfarrer Arndt Menze, der einst auf dem Baufeld am Düesbergweg neben der Gnadenkirche im Pfarrhaus wohnte, segnete zusammen mit Schwester Lucia Dießel (Krankenhausseelsorge) das entstehende Haus, das den Angehörigen ein "sicherer Unterstand in Zeiten der Not" sein möge, wie Menze passend zum Regenwetter sagte. Für Andreas Dumstorf, Mitglied des Stiftungskuratoriums der Alexianer, passe das "Pelikanhaus" gut zu den Alexianern, weil es helfe, unverschuldet in Not geratenen Menschen zu helfen.

1,5 Millionen Euro fehlen noch

Neben dem göttlichen Beistand benötigt das Haus aber weiterhin ganz irdische Hilfe. Weil die Projektkosten aufgrund stark gestiegener Baupreise von ursprünglich drei auf über fünf Millionen Euro in die Höhe geschossen waren, fehlen nun weiterhin 1,5 Millionen Euro, wie Dr. Martina Klein, Fundraising-Chefin der Alexianer am Rande der Veranstaltung sagte.

Dies sei aber nicht zwingend gleichbedeutend mit einer erneuten Verzögerung des Projektes. Im Sommer 2024 soll das "Pelikanhaus" mit zwölf Zimmern fertig sein. Dr. Otfried Debus, Chefarzt der Kinder- und Jugendklinik, kann es kaum erwarten. Vier Monate dauere die Behandlung der schwer neurologisch erkrankten Kinder im Durchschnitt.

"In dieser schwierigen Zeit will man unbedingt in der Nähe seiner Kinder sein", sagte Bernd Eggenstein, dessen Kinder als Frühchen vor sieben Jahren im Clemenshospital behandelt wurden und nun den Grundstein für das "Pelikanhaus" mit einmauerten.