Clubbetreiber zwischen Frust und Erleichterung

Dass Clubs erst ab einer Inzidenz von 350 schließen müssen, ist für Christoph Hartig „ein Weihnachtsgeschenk“. In Münster liegt die Inzidenz aktuell bei 134, in seinem „Schwarzen Schaf“ kann damit weiter gefeiert werden. „Wir bleiben im Geschäft“, freut sich Hartig. Zugleich verweist er darauf, dass es in den Clubs aktuell so sicher zugehe wie kaum anderswo.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch