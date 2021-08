Clubs dürfen wieder öffnen

Endlich eine Perspektive. Clubs und Diskotheken dürfen nach der ab Freitag (20. August) gültigen Corona-Schutzverordnung wieder öffnen. „Das ist besonders erfreulich“, sagt die Geschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Münsterland, Renate Dölling.

Erforderlich ist ein mit den Behörden abgestimmtes Hygienekonzept. Und: Geimpfte und Genesene dürfen die Clubs besuchen, ohne Maske zu tragen. Trotzdem wird das Nachtleben für einige verschärft: „Wer nicht geimpft ist, benötigt in jedem Fall einen PCR-Test“, sagt Dölling. Das gelte auch für private Feiern, bei denen getanzt werde. Ein Corona-Schnelltest reicht nicht aus.

Mehr Normalität für Geimpfte und Genesene

Grundsätzlich begrüßt der Dehoga die neuen Vorgaben des Landes NRW, die verstärkt auf die 3G-Regel setzen. „Für die gastgewerblichen Betriebe bedeutet das eine Planungssicherheit und deutlich bessere Perspektive, geöffnet zu bleiben. Das sei besonders wichtig und lange gefordert, so Dölling.

Mit der neuen Coronaschutzverordnung, die die Regeln vereinfacht, kehrt ein Stück mehr Normalität in den Alltag zurück. Damit beschäftigte sich am Mittwoch auch der Corona-Krisenstab der Stadt. „Wer den vollständigen Impfschutz nachweisen kann, soll sich auch unabhängig von Inzidenzwerten wieder weitgehend ungehindert im öffentlichen Raum bewegen können. Das ist eine gute Nachricht“, beurteilte Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer die neuen Vorgaben aus Düsseldorf.

Die neuen Corona-Regeln in NRW Am Freitag (20. August) tritt in NRW eine neue Coronaschutz-Verordnung (pdf) in Kraft. Wie Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann erklärte, entfallen die vier bisherigen Inzidenzstufen. Entscheidend ist nur noch, ob eine kreisfreie Stadt oder ein Kreis bzw. das ganze Bundesland über einer Inzidenz von 35 liegt. Da der Wert von 35 landesweit aktuell erreicht ist, greifen die Regelungen ab Freitag einheitlich in ganz Nordrhein-Westfalen. Mit der Coronaschutzverordnung wird eine „3G-Regel" eingeführt. Ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35 müssen alle Personen, die weder vollständig geimpft noch genesen sind, in folgenden Bereichen einen negativen Antigen-Schnelltests (oder alternativ einen negativen PCR-Test) vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist: Veranstaltungen in Innenräumen (zusätzlich Hygienekonzept), Sport in Innenräumen, Innengastronomie, Körpernahe Dienstleistungen, Beherbergung, Großveranstaltungen im Freien (ab 1.000 Personen). In Clubs, Diskotheken und ähnlichen Einrichtungen sowie bei Tanzveranstaltungen einschließlich privaten Feiern mit Tanz muss ein negativer PCR-Test vorgelegt werden, ein Antigen-Schnelltest ist nicht ausreichend. Auch bei sexuellen Dienstleistungen ist für Nicht-Geimpfte oder -Genesene ein PCR-Test erforderlich. Für den Besuch von Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe und Unterkünfte für Geflüchtete sowie stationären Einrichtungen der Sozialhilfe gilt die 3G-Regel generell, also nicht erst ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35. Schulpflichtige Kinder und Jugendliche gelten aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen als getestete Personen. Sie brauchen dort, wo die 3G-Regel gilt, lediglich ihren Schülerausweis vorzulegen. Kinder bis zum Schuleintritt sind ohne Vornahme eines Coronatests getesteten Personen gleichgestellt. Es besteht weiterhin unabhängig von Inzidenz-Werten und für alle Personen die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske im öffentlichen Personennahverkehr, im Handel, in Innenräumen mit Publikumsverkehr, in Warteschlangen und an Verkaufsständen sowie bei Großveranstaltungen im Freien (außer am Sitzplatz).

Inzidenz von 35 ist entscheidend

Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Stadt oder Land über dem Wert 35 (am Mittwoch betrug er in Münster 37,4), greift die 3G-Regel. Die Münsteranerinnen und Münsteraner müssen in diesem Fall für bestimmte Bereiche des Lebens geimpft, genesen oder getestet sein.

Dann können sie (auch bei einem Inzidenzwert über 35) Restaurants und Clubs besuchen, in Hotels übernachten, Sport in Hallen treiben, aber auch Veranstaltungen in Innenräumen beiwohnen, körpernahe Dienstleitungen (Friseure, Kosmetik, Körperpflege) in Anspruch nehmen oder Großveranstaltungen im Freien ab 2500 Personen aufsuchen.

Nach der Entscheidung der Politik, dass Clubs ab dem Wochenende öffnen dürfen, warteten die Clubbetreiber am Mittwoch auf Informationen aus dem städtischen Gesundheitsamt. Gazelle-Geschäftsführer Peter Schäfer sagte gegenüber unserer Zeitung, dass die Betreiber untereinander im Austausch stünden, und viele signalisiert hätten, wenn möglich öffnen zu wollen. Ob das schon an diesem Wochenende gelingt? Schäfer äußerte sich für die Gazelle zuversichtlich – andere blieben vorsichtiger. In der Roten Lola sowie der Sputnikhalle soll der Innenbereich dagegen erstmal nicht geöffnet werden. Beide Clubs betreiben seit Wochen einen Außenbereich – man wolle, so lange das Wetter mitspiele, an diesem Konzept zunächst festhalten, äußerten die Betreiber Christian Huys (Lola) und Bernhard Kuhlmann (Sputnikhalle). ...

Dass, wie in Clubs, nichtgeimpfte Besucher nun aufwendigere PCR-Tests anstelle eines kostenlosen Schnelltests vorlegen müssen, hält Heuer für richtig. „Zum einen haben PCR-Tests mehr Aussagekraft und damit auch eine höhere Schutzwirkung. Zum anderen steigt dadurch die Motivation, sich impfen zu lassen.“ Schon heute müssen die Kosten von rund 100 Euro für einen PCR-Test meist privat getragen werden.

Wie die Stadt mitteilt, zeichnet sich auch bei den Schnelltests ab, dass sie ab dem 11. Oktober nicht mehr kostenlos möglich sind. „Ich hoffe, dass die Impfquote dann noch mal steigt. Denn letztlich ist eine hohe Impfquote die beste Antwort, die wir auf die Pandemie haben“, sagt Heuer.

Die Maskenpflicht bleibt

Unabhängig von der Corona-Inzidenz besteht weiterhin Maskenpflicht (medizinisch oder FFP2) im ÖPNV, in Supermärkten und Geschäften, in Warteschlangen und bei Großveranstaltungen im Freien mit mehr als 2500 Personen.

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche sollen aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen Schultests grundsätzlich als getestet gelten und anstelle eines 3G-Nachweises ihren Schülerausweis vorlegen, so die Stadt.