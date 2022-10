Viele Patienten bestehen auf neuen Omikron-Impfstoff

Seit Ende September ist der neue an die Omi­kron-Variante BA.5 angepasste Impfstoff in den Arztpraxen verfügbar. Viele Patienten bestehen darauf, den neuen Impfstoff zu erhalten.

Die ins Stocken geratene Impfkampagne nimmt auch im Münsterland wieder etwas an Fahrt auf. Grund ist der an die vorherrschende Omi­kron-Variante BA.5 angepasste neueste Impfstoff, der jetzt in den Arztpraxen verfügbar ist. Die Nachfrage sei „zehnmal so hoch“ wie in den Vorwochen, berichtet Hausarzt Dr. Peter Münster aus Münster. Viele Patientinnen und Patienten hätten aufs neue Vakzin gewartet, das auch an die Variante BA.4 angepasst ist.