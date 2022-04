Wochenlang kannte die Infektionskurve in Münster nur eine Richtung: nach oben. Mittlerweile sinken die Corona-Zahlen. Besonders deutlich zurückgegangen ist am Dienstag die Sieben-Tage-Inzidenz.

Endlich wieder negativ: Das Gesundheitsamt in Münster hat am Dienstag 1017 Gesundmeldungen bestätigt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Münster ist am Dienstag rapide gesunken. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt sie nun bei 1482,0 - im Vergleich zum Vortag ein Minus von 235,1. Am vergangenen Dienstag war die Inzidenz mit 1704,8 ebenfalls noch deutlich höher.

Dennoch liegt die Inzidenz in Münster - wie auch im übrigen Münsterland - weiter deutlich über dem NRW-Schnitt. Die Inzidenz für Nordrhein-Westfalen hat das RKI am Dienstag mit 970,2 angegeben. Der Bundesschnitt liegt laut RKI aktuell bei 1087,2. Die Inzidenz bildet die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen ab. Die gute Nachricht: Ähnlich niedrig wie aktuell war die Inzidenz in Münster zuletzt am 16. März (1489,6).

Zahl der aktuell Corona-Infizierten in Münster sinkt

Mit Stand Dienstagmittag sind nach Angaben der Stadt aktuell 7518 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 318 weniger als am Montag und 617 weniger als am vergangenen Dienstag.

Am heutigen Dienstag hat das Gesundheitsamt 699 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Das sind deutlich weniger als noch vor einer Woche: Am vergangenen Dienstag hat das Gesundheitsamt 1052 Neuinfektionen gemeldet. Am heutigen Dienstag wurden zudem 1017 Gesundmeldungen bestätigt (Vorwoche: 1150).

Weiter mehr als 70 Corona-Patienten im Krankenhaus

Die Lage in den Krankenhäusern im Stadtgebiet hat sich am Dienstag nur unwesentlich verändert. Nach Angaben der Stadt werden derzeit 74 Covid-Patienten in Krankenhäusern behandelt, zwei weniger als am Montag. Keine Veränderung gab es auf den Intensivstationen, auf denen weiterhin sieben Corona-Patienten behandelt werden müssen. Vier davon müssen laut städtischen Angaben künstlich beatmet werden (Montag: vier).