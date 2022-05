Ansturm auf die Tafel in Münster

Münster ist eine von 172 Tafeln in NRWund 962 Tafeln in Deutschland. Insgesamt gibt es bundesweit etwa 2000 Ausgabestellen. Laut dem Dachverband Tafel Deutschland unterstützen die Einrichtungen bis zu 1,65 Millionen armutsbetroffene Menschen.Münster ist eine von 172 Tafeln in NRW

Foto: dpa | Andreas Arnold