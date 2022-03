Münster hatte am Freitag die dritthöchste Inzidenz in NRW. Vor allem Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene infizieren sich derzeit mit Corona. Krisenstabsleiter Heuer nennt aktuelle Ansteckungsorte.

Münsters Gesundheitsamt hat am Freitag den vierten Tag in Folge mehr als 1000 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Die Inzidenz hat mit 2337,5 einen neuen Höchstwert erreicht und liegt deutlich über der NRW-Zahl. Rund 12 000 Münsteranerinnen und Münsteraner sind mit dem Virus infiziert. Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer hatte bereits am Donnerstag gewarnt: „Die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, war noch nie so hoch wie in diesen Tagen.“