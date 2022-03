Konzerte-Neustart ist eine Rückkehr ins Ungewisse

Das letzte große Konzert im Jovel spielte im vergangenen November Nico Santos (o.l.). Die Shows von Bukahara mit dem Münsteraner May von Einem (u.l.), veranstaltet vom Gleis 22 im Skaters Palace, wurden bereits etliche Male verschoben – im April soll es aber klappen. Das Konzert von Soulsängerin Raquel Rodriguez (o.r.) am 14. Mai empfiehlt Philipp Swoboda vom Hot Jazz Club, als Geheimtipp gilt der Auftritt der Sängerin Johanna Amelie in der Pension Schmidt am 16. Mai.

Foto: Pjer Biederstädt, Robin Gerke, Junala Groß, Kanya Iwana