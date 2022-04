Zahl der aktuell Infizierten in Münster steigt weiter

Die Zahl der aktuell Corona-Infizierten in Münster ist am Mittwoch weiter gestiegen. Fast 7200 Münsteranerinnen und Münsteraner sind derzeit nachweislich infiziert. Die Stadt hat zudem weitere Todesfälle bestätigt.

In Münster hat es zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Das hat die Stadt am Mittag mitgeteilt, zunächst jedoch ohne Angaben zu Alter und Geschlecht. Damit sind seit Pandemie-Beginn bislang 199 Münsteranerinnen und Münsteraner an oder mit Corona gestorben.

Mit Stand Mittwochmittag sind nach Angaben der Stadt aktuell 7187 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 118 mehr als am Dienstag und 1299 mehr als noch vor einer Woche.

554 Neuinfektionen in Münster bestätigt

Das Gesundheitsamt der Stadt hat am heutigen Mittwoch 554 Neuinfektionen und 434 Gesundmeldungen bestätigt. Vor einer Woche wurden mit 1092 noch deutlich mehr Neuinfektionen gemeldet.

Da die Zahl der Neuinfektionen im Vergleich zur Vorwoche gesunken ist, ist auch die Inzidenz gesunken. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt diese aktuell bei 1613,1 (-103,4). Die Inzidenz ist allerdings noch deutlich höher als am vergangenen Mittwoch, als sie laut RKI bei 916,2 lag. Münster hat am heutigen Mittwoch zudem erneut die höchste Inzidenz in Nordrhein-Westfalen. Die Landesinzidenz hat das RKI am Morgen mit 827,2 angegeben.

Sieben Corona-Patienten auf Intensivstationen

In den Krankenhäusern in Münster werden mit Stand Mittwochmittag 63 Corona-Patienten behandelt. Das sind sieben weniger als noch am Dienstag. Unverändert sieben Patienten müssen auf Intensivstationen behandelt werden. Ein Patient muss künstlich beatmet werden (Dienstag: zwei).