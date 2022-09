Tödliche Schläge beim CSD: Boxzentrum Münster wehrt sich gegen Anfeindungen 

Das Boxzentrum Münster hat ein eigenes Programm aufgelegt, das Jugendliche von der Straße holen soll. Dann das: Ein ehemaliger Schützling soll einen 25-Jährigen geschlagen haben, der in der Folge starb. Jetzt haben sie ein Problem rund um den Ring.

Attacke gegen Malte C.

Bis Samstag wusste Farid Vatanparast nicht, wie er sein Boxzentrum trotz steigender Energiekosten durch das kommende Jahr bringen soll. „Seit Samstag habe ich ein ganz anderes Problem, das mir unendlich viel Kraft raubt“. Da sickerte durch, dass der Mann, dem vorgeworfen wird, am Rande des CSD einen 25-Jährigen so heftig niedergeschlagen zu haben, dass er starb, einst bei ihm das Boxen lernte. Nun ist Farid Vatanparast in Erklärungsnot.